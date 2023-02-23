Участники рынка и общественные организации просят отменить изменения в ФЗ «О рекламе»

Общественный совет при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения направил обращение в Государственную думу РФ по поводу проекта ФЗ № 284952-8 от 26 января 2023 года «О внесении изменений в ст. 24 ФЗ „О рекламе”».

В письме (в распоряжении GxP News) говорится о том, что предлагаемые поправки, если они будут приняты в нынешнем виде, повлекут за собой серьезные последствия – как экономические, так и социальные. В частности, говорится в письме, негативным последствием станет ограничение информированности населения о профилактике заболеваний, что приведет в конечном итоге к уходу в «серую зону» рекламной деятельности по продвижению лекарственных препаратов.

Снижение медицинской грамотности и ограничение возможности ответственного самолечения негативно скажутся на доступности безрецептурных препаратов и своевременном их использовании.

К тому же приведут к снижению налоговых отчислений как от реализации безрецептурных препаратов из-за значительного падения их продаж (авторы письма прогнозируют снижение налоговых отчислений вдвое, что приведет к потере бюджетом 72,4 млрд рублей в год ), так и от рекламных потерь (по данным АКАР, они могут составить около 13 млрд рублей в год), а также к сокращению числа социально значимых и детских программ, которые финансируются за счет рекламных бюджетов. И наконец, считают авторы письма, принятие проекта ФЗ № 284952-8 в нынешнем виде приведет к росту нагрузки на больничные учреждения из-за частых обращений пациентов с легкими заболеваниями.

Напомним, проект вводит, в частности, новое положение, согласно которому реклама безрецептурных лекарств допускается только на специализированных телевизионных каналах и в специальных радиопрограммах с участием медицинских и фармацевтических работников. Однако, говорится в письме, законом не определен перечень специальных каналов и радиопрограмм для выполнения данной нормы.

Авторы письма, ссылаясь на коллективное решение ряда отраслевых организаций, среди которых Всероссийский союз пациентов, Ассоциация независимых аптек, Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского экономического союза, Ассоциация индустрии товаров для здоровья, Союз «Национальная фармацевтическая палата», настаивают на сохранении действующей законодательной базы по рекламе безрецептурных препаратов в теле- и радиопрограммах и просят отклонить проект «О внесении изменений в ст. 24 ФЗ „О рекламе”».

Обращение направлено в профильный Комитет ГД по экономической политике.

GxP News писал о том, как регулируется реклама лекарственных средств в мире.

gxpnews