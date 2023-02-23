В России будут испытывать пятивалентную вакцину для профилактики менингококковой инфекции

Минздрав одобрил исследование пятивалентной вакцины для профилактики менингококковой инфекции. В отличие от других зарегистрированных в нашей стране подобных вакцин препарат содержит дополнительный серотип Х.

Минздрав выдал разрешение на проведение клинического исследования вакцины для профилактики менингококковой инфекции индийской компании Serum Institute. Соответствующая запись появилась в государственном реестре КИ 21 февраля. Российская фармацевтическая компания «Фарм Эйд» в этом испытании выступает как уполномоченная организация Serum Institute.

Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств, планируется III фаза клинического исследования. В ней оценят безопасность и эффективность препарата при внутримышечном введении.

В исследовании примут участие 80 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Испытания предполагают проводить на базе Пермского государственного медицинского университета им. акад. Е.А. Вагнера.

Результаты исследования должны быть известны уже в начале 2024 года.

Конъюгированная полисахаридная пятивалентная вакцина защищает от наиболее распространенных в мире менингококков, относящихся к серогруппам A, C, W135, Y и X. В отличие от других использующихся в России вакцин против менингококковой инфекции, в состав препарата входит дополнительный серотип X. Он является частым возбудителем инфекции в Китае, странах Латинской Америки, ближнего Востока, а также встречается в некоторых регионах России, говорится в сообщении компании «Фарм Эйд».

В Государственном реестре лекарственных средств зарегистрированы четыре торговых наименования вакцин для профилактики менингококковых инфекций. Две из них («Менактра» и «МенКвадфи») производит американская компания Sanofi Pasteur. Компания GSK представляет на нашем рынке вакцину «Менвео». Все три зарубежных препарата четырехвалентные. Также в России одобрена полисахаридная вакцина отечественного производителя «Микроген». Данная вакцина содержит два серотипа А и С.

Вероника Догузова

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