Маркетплейсы посчитали невыгодной схему онлайн-торговли рецептурными лекарствами

Столичный бизнес заявил о том, что ему невыгодно участвовать в онлайн-продаже рецептурных лекарств. В Москве эксперимент целиком и полностью будет проходить через систему ЕМИАС.

Незадолго до начала эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств выяснилось, что бизнесу невыгодно участвовать в нем, рассказали эксперты рынка на конференции «ФВ» «PROекции Будущего». Эксперимент начнется уже 1 марта.

«Ранее была разработана комфортная для всех схема работы, но из-за предоставленной возможности регионам самостоятельно устанавливать правила эксперимента рынок столкнулся со сложностями. В частности, в Москве для торговли Rх-препаратами игроки должны полностью интегрироваться в ЕМИАС — на этом, заручившись поддержкой Минздрава, настояли представители системы», — отметил руководитель стратегических проектов компании «Яндекс» Максим Агарев. Представители маркетплейсов направили разработчикам проекта письма, разъясняющие, что такое положение вещей их не устраивает.

Руслан Мавлиханов

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