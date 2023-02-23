Еженедельный рейтинг препаратов с ограниченными запасами у дистрибьюторов

Специалисты Центра аналитики Matchflow компании «ФармXаб» проанализировали продажи лекарств с 20 января по 19 февраля 2023 года и составили рейтинг брендов с наибольшим объемом продаж, запасов которых у поставщиков аптек хватит менее чем на 30 календарных дней.
«ФВ» совместно с Центром аналитики Matchflow еженедельно публикует анализ наличия лекарств у дистрибьюторов. Специалисты центра изучают предложения поставщиков и сопоставляют их со средней скоростью продаж бренда. Таким образом рассчитывается товарный запас в днях.
По сравнению с прошлой публикацией рейтинг покинули девять препаратов. В рейтинг из-за снижения объема продаж из рейтинга вышли противопростудные «Анви-Макс» и «Терафлю», а также препарат при сердечно-сосудистых заболеваниях «Юперио» (МНН валсартан+сакубитрил). Также первую двадцатку покинули «Редуксин» (сибутрамин+целлюлоза микрокристаллическая), «Крестор» (розувастатин), «Пульмикорт» (будесонид), «Армавискон форте» (натрия гиалуронат), гепапротектор «Гептрал» (МНН адеметионин) по причине уменьшения продаж и пополнения товарного запаса.
В рейтинге из-за распродажи остатков больше нет «Виагры» , препарат был в первой двадцатке лекарств с наименьшими запасами в течение двух месяцев. Компания Viatris, которой принадлежит «Виагра», ранее сообщила о приостановке поставок.
На место выбывших лекарств пришли новые. Среди них антикоагулянты «Ксарелто» (МНН ривароксабан) и «Клексан» (МНН эноксапарин натрия), применяемый при сердечно-сосудистых заболеваниях препарат «Брилинта» (МНН тикагрелор), «Гепа-Мерц» (МНН орнитин) для лечения заболеваний печени, антибиотик «Меронем» (МНН меропенем), контрацептив «Клайра» (эстроген+гестаген), «Катэна» (МНН габапентин), препарат для лечения ожирения «Редуксин форте» (МНН метформин+сибутрамин) гомеопатический «Оциллококцинум».
Среди препаратов с наименьшими запасами лидируют «Нурофен плюс», «Меронем» и «Терпинкод».
Все перечисленные в рейтинге препараты либо имеют аналоги, либо по назначению врача могут быть заменены другими лекарствами из одной и той же терапевтической группы.
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TOP20* самых объемных брендов** по продажам из аптек с товарным запасом менее 30 дней
|Бренд
|МНН / Состав
|Производитель
|Товарный запас, дни
|Средние продажи из одной аптеки за мес., упак.
|Нурофен плюс, таблетки
|Ибупрофен
|Reckitt Benckiser
|0,9
|61,2
|Натрий хлорид, раствор
|Натрия хлорид
|Солофарм
|5,5
|26,2
|Залдиар, таблетки
|Парацетамол+трамадол
|Stada
|2,2
|16,2
|Терпинкод, таблетки
|Кодеин+натрия гидрокарбонат+терпингидрат
|Отисифарм
|1,6
|13,2
|Нейронтин, таблетки
|Габапентин
|Viatris
|1,8
|8,7
|Актовегин, раствор
|Депротеинизированный гемодериват крови телят
|Тakeda
|25
|4,9
|Катэна, капсулы
|Габапентин
|Belupo
|26,1
|4,6
|Ксарелто, таблетки
|Ривароксабан
|Bayer
|16,5
|4,3
|Голдлайн плюс, капсулы
|Сибутрамин+целлюлоза микрокристаллическая
|Изварино Фарма
|16,5
|3,4
|Артикаин с адреналином форте, раствор
|Артикаин+эпинефрин
|Бинергия
|6,6
|3
|Алфлутоп, раствор
|Биоактивный концентрат мелких морских рыб
|Biotehnos
|0,9
|2,7
|Артикаин с адреналином форте, раствор
|Артикаин+эпинефрин
|Бинергия
|15
|2,2
|Оциллококцинум, гранулы
|Анас барбариэлиум, гепатик эт кордис экстрактум
|Boiron
|12,9
|1,9
|Клайра
|Эстроген+гестаген
|Bayer
|18,5
|1,9
|Урсосан форте, таблетки
|Урсодезоксихолевая кислота
|Pro.Med.CS
|7,9
|1,8
|Гепа-Мерц, гранулы
|орнитин
|Merz
|6,3
|1,7
|Акатинол мемантин, таблетки
|Мемантин
|Merz
|9,7
|1,6
|Клексан, раствор
|Эноксапарин натрия
|Sanofi
|28,7
|0,9
|Брилинта, таблетки
|Тикагрелор
|AstraZeneca
|24,4
|0,7
|Меронем, флаконы
|Меропенем
|Pfizer
|1
|0,7
|Редуксин форте, таблетки
|Метформин+сибутрамин
|Промомед
|8,6
|0,6
|* Информация подготовлена Центром Аналитики Matchflow, ООО «ФармХаб». На основании отчета «Мониторинг цен и остатков».
**Данные по продажам взяты за период 20.01.23-19.02.23
Елена Калиновская
pharmvestnik