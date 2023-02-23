Дмитрий Ефимов возглавил «Бинергию»

Дмитрий Ефимов возглавил компанию «Бинергия Менеджмент». «Бинергия» выпускает препараты по контрактному производству. Компания планирует построить производство в Подмосковье.

Дмитрий Ефимов стал генеральным директором ООО «Бинергия Менеджмент» (входит в ГК «Бинергия»). Это следует из базы данных системы СПАРК.

Ефимов более 10 работал в компании Stada, он покинул ее в сентябре 2019 года. Там он занимал в том числе должности гендиректора «Нижфарм», вице-президента Stada по России и странам СНГ, а также исполнительного вице-президент Stada AG. В мае 2020 года он возглавил компанию ООО «Иммунотехнологии», которую Сбербанк создал для масштабирования производства вакцины от коронавируса.

Планы на завод

«Бинергия» построит фармацевтический завод в Подмосковье. В августе прошлого года Министерство жилищной политики Московской области сообщило, что в Черноголовке построят завод по производству лекарственных средств, застройщиком которого выступит ООО «Фаворит Трейд». Согласно данным СПАРК, ее управляющего компанией является «Бинергия Менеджент».

Министерство сообщало, что основой производственной линейки станут препараты нозологии. Строительство завода с четырьмя производственными линиями, складом готовой продукции, а также лабораторными административно-бытовыми блоками планируют завершить к 2023 году. «ФВ» направил запрос в компанию, а также в Министерство жилищной политики МО с просьбой уточнить, планируется ли завершить строительство в срок.

Что в портфеле

Согласно Государственному реестру лекарственных средств, «Бинергия» владеет 44 регистрационными удостоверениями. Чуть больше половины — 27 препаратов — производит Федеральное казенное предприятие «Армавирская биологическая фабрика». Среди производителей также: ФКП «Курская биофабрика», ООО НПО «ФармВИЛАР», АО «Брынцалов-А», АО «Диафарм», ООО «ФармКонцепт», ООО «Фармамед».

Согласно данным ГРЛС, портфель компании сейчас содержит местноанастезирующие, противотуберкулезные препараты, антибиотики, гемостатические средства, витамины и другие ЛП. Половина портфеля — 25 позиций — входят в ЖНВЛП.

Маргарита Грошева

pharmvestnik