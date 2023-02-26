Moderna ищет новые пути применения мРНК на фоне падения спроса на вакцину от COVID-19

В 2022 году выручка американской биотехнологической компании Moderna увеличилась на 4,3%, до $19,3 млрд, против $18,5 млрд годом ранее, при этом чистая прибыль составила $8,4 млрд, что на 31,5% ниже по сравнению с $12,2 млрд в предыдущем году. Падение выручки обусловлено снижением спроса на вакцину от COVID-19 и огромными вложениями компании в новые проекты, в основе которых лежит технология мРНК (применялась при создании вакцин против коронавирусной инфекции).

Именно технология мРНК стала катализатором роста популярности Moderna в пиковые периоды распространения COVID-19 в мире. В 2022 году компания даже объявила о намерении подать в суд на американскую Pfizer и немецкую BioNTech из-за нарушения ее патентных прав. В компании считают, что конкуренты скопировали их технологию без разрешения и использовали для создания своих вакцин.

Но спрос на вакцины снижается, и все производители вакцин ищут замену производству профилактических препаратов от COVID-19. Moderna активно занимается инвестициями в создание мРНК-препаратов и поиском новых путей применения технологии: например, в начале 2023 года заключила соглашение с японской OriCiro Genomics K.K., которое предполагает покупку технологии OriCiro (сумма сделки – $85 млн). «С этим приобретением мы получим лучшие в своем классе инструменты для бесклеточного синтеза ДНК и амплификации плазмидной ДНК, ключевого строительного блока в производстве мРНК», – заявили в компании.

В феврале 2023 года появилась информация о сотрудничестве Moderna с предприятием по редактированию генов Life Edit Therapeutics (принадлежит компании ElevateBio). Предметом соглашения является выработка методов лечения генетических заболеваний с использованием редактирования генов мРНК in vivo – запатентованные технологии Life Edit будут применять на платформе мРНК Moderna.

Life Edit и Moderna будут сотрудничать на этапе доклинических исследований разработок, финансируемых Moderna. Ответственность за дальнейшее производство продукта и его реализацию несет Moderna, уточнили в компании.

Кроме того, Moderna проводит испытания вакцин от ВИЧ и рака. В частности, совместно с Merck & Co. работает над экспериментальной вакциной против меланомы на основе технологии мРНК. Промежуточные результаты показали эффективность разработки, и публикация данной информации спровоцировала рост акций Moderna более чем на 20%.

Но Moderna собирается продолжить зарабатывать на вакцине от COVID-19. Руководство компании решило поднять цену в восемь раз – до $110-130 за одну дозу – для жителей США. На реализацию вакцины по обычной коммерческой схеме компания перейдет после того, как все запасы приобретенного ранее препарата будут израсходованы. Сейчас американцы проходят вакцинацию бесплатно – за счет средств федерального бюджета.

Еще одним каналом сбыта вакцины может стать Китай. Moderna подписала договор с Китаем о поставках вакцины. До сих пор Пекин настаивал на использовании вакцин против COVID-19 только китайского производства, но новая вспышка COVID-19 после снятия сверхжестких ограничений заставила власти пересмотреть это решение.

gxpnews