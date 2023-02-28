WSJ: пандемия могла возникнуть из-за утечки из китайской лаборатории

Минэнерго США допускает, что пандемия COVID могла возникнуть из-за лабораторной утечки в Китае, сообщает The Wall Street Journal. Секретный доклад с обновленными данными недавно был передан Белому дому и ключевым конгрессменам.

WSJ называет выводы Минэнерго значимыми, поскольку ведомство обладает существенным экспертным потенциалом. Оно руководит сетью национальных лабораторий США, часть из которых занимается биологическими исследованиями. Тем не менее суждение о лабораторной утечке вынесено с пометкой «низкая степень уверенности», рассказали источники, ознакомившиеся с докладом.

Представители американского разведывательного сообщества расходятся во мнении относительно происхождения болезни, однако большинство полагает, что она возникла естественным путем, при контакте с зараженным животным. Версию о лабораторной утечке ранее поддерживало только ФБР, опять же «с умеренной степенью уверенности».

Несмотря на наличие разных выводов, среди ведомств есть консенсус о том, что появление COVID-19 не связано с китайской программой по разработке биологического оружия, отмечают собеседники газеты.

8 марта главы американских спецслужб будут отчитываться перед конгрессом, и, вероятно, там вновь возникнет вопрос происхождения коронавируса. Отчет о встрече официально не публикуется, но, возможно, данные окажутся в прессе.

gxpnews