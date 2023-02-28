Клинические исследования: тенденция преобладания исследований российских спонсоров продолжится

Клинические исследования – это инвестиционные проекты, решение о запуске которых принимается с учетом текущей экономической ситуации и прогнозов. Рынок клинических исследований изменился за 2022 год. Первопричиной динамики стал геополитический фактор, приведший к резкой смене географии спонсоров одобряемых исследований. Эти изменения стали вынужденными и прежде всего коснулись международных исследований. Вместо 367 в 2021 году в 2022 году было выдано всего 124 разрешения на международные мультицентровые клинические исследования.
Светлана Завидова, исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям, считает, что названные цифры не всегда объективно отражают ситуацию.