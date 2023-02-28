Клинические исследования: тенденция преобладания исследований российских спонсоров продолжится

Клинические исследования – это инвестиционные проекты, решение о запуске которых принимается с учетом текущей экономической ситуации и прогнозов. Рынок клинических исследований изменился за 2022 год. Первопричиной динамики стал геополитический фактор, приведший к резкой смене географии спонсоров одобряемых исследований. Эти изменения стали вынужденными и прежде всего коснулись международных исследований. Вместо 367 в 2021 году в 2022 году было выдано всего 124 разрешения на международные мультицентровые клинические исследования.

Светлана Завидова, исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям, считает, что названные цифры не всегда объективно отражают ситуацию.

gxpnews