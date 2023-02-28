FDA одобрило препарат для лечения хореи Гентингтона

FDA одобрило «Дететрабеназин», таблетки с замедленным высвобождением, для лечения взрослых пациентов с поздней дискинезией или хореей, ассоциированной с болезнью Гентингтона.

Поздняя дискинезия – это двигательное нарушение, характеризующееся повторяющимися неконтролируемыми движениями языка, губ, лица, тела и конечностей. Поздняя дискинезия вызвана в том числе нейролептическими препаратами и препаратами, улучшающими моторику ЖКТ, как «Домперидон». У 90% пациентов при болезни Хантингтона диагностируется хорея, двигательные непроизвольные неритмические мышечные сокращения.

В 2017 году «Дететрабеназин» был одобрен по таким же показаниям, но препарат следовало принимать два раза в день. Двукратный прием терапии подчас становился причиной низкой приверженности терапии. Исследователи и врачи надеются, что переход на однократный прием препарата увеличит приверженность терапии и, как следствие, ее эффективность. Исследователи подчеркивают, что новая форма препарата терапевтически эквивалентна стандартной форме, принимаемой два раза в день.

gxpnews