ФМБА разработало вакцину против аллергии на березовую пыльцу

Вакцина против аллергии на березовую пыльцу, разработанная ГНЦ “Институт иммунологии” Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России совместно с Венским медуниверситетом, потребует трех-пяти инъекций для защиты человека в отличие от классических препаратов на основе экстрактов, их необходимо вводить до 30 инъекций. Об этом сообщил заместитель директора по науке и инновациям института Игорь Шиловский.

“Такую вакцину можно использовать в более высоких дозах, что повысит ее эффективность. И вот наши эксперименты показывают, что 3-5 инъекций приводят к защите от аллергии, в то время как классическим вакцинам на основе экстрактов требуется до 30 инъекций для достижения сопоставимого результата”, – сказал он на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню иммунитета.

Как пояснил Шиловский, все существующие на сегодняшний день аллерговакцины разработаны на основе экстрактов, добавил он. ФМБА сфокусировался на создании так называемых рекомбинантных гипоаллергенных вакцин – их можно применять в профилактическом режиме, предотвращая развитие аллергии, уточнил Шиловский.

Серия исследований по безопасности и эффективности показала, что курс вакцинации полностью защищает от аллергии на пыльцу березы, а также от сходных аллергенов (яблоко, персик, арахис, соя). Шиловский добавил, что вакцина полностью гипоаллергенна и подходит для использования в профилактическом режиме, она нетоксична и не вызывает повреждений жизненно важных органов.

gxpnews