Европейский регулятор не одобрил препарат для лечения COVID-19 от Merck & Co

Европейский регулятор по лекарственным средствам не рекомендовал к регистрации препарат Lagevrio (торговое название молнупиравира) от американской Merck, разработанный для лечения взрослых пациентов от коронавируса. Причина – неспособность препарата облегчить состояние больных, которым не требуется кислородная поддержка, сообщает Reuters.

Merck и ее партнер Ridgeback Biotherapy заявили, что обжалуют это решение и потребуют его пересмотра. Реакция регулятора последовала сразу за заявлением Merck относительно неэффективности Lagevrio в снижении риска заражения коронавирусной инфекции у людей, которые живут вместе с инфицированным больным.

В ноябре 2021 года Европейское агентство лекарственных средств одобрило использование препарата Lagevrio. Тогда отмечалось, что таблетки примерно на 50% снижают вероятность госпитализации пациентов с COVID-19.

gxpnews