«Р-Фарм» зарегистрировал в Азербайджане препарат Версаво для терапии рака

Группа компаний «Р-Фарм» объявила о регистрации на территории Азербайджанской Республики противоопухолевого препарата Версаво (бевацизумаб), который предназначен для терапии различных видов рака, в том числе рецидивирующих и метастатических форм рака молочной железы, шейки матки, а также рака легкого, яичника, колоректального рака и др.

Препарат Версаво представляет собой рекомбинантное гуманизированное моноклональное антитело, которое селективно связывается с биологически активным фактором роста эндотелия сосудов и нейтрализует его. Препарат ингибирует связывание фактора роста эндотелия сосудов с его рецепторами 1 и 2 типа (Flt-1, KDR) на поверхности эндотелиальных клеток, что приводит к снижению васкуляризации и угнетению роста опухоли.

«Вывод препарата Версаво на рынок Азербайджана представляет собой важнейший шаг в повышении доступности эффективной противоопухолевой терапии для пациентов в странах ближайшего зарубежья. Азербайджанская Республика остается одним из важнейших стратегических направлений деятельности «Р-Фарм», одним из ключевых партнеров, и мы продолжим реализацию социально значимых инициатив на территории Республики», – подчеркнула директор «Р-Фарм» по экспорту и продвижению вакцин Эльвира Мухаметшина.

gxpnews