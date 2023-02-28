Экспорт ЛС Швеции в Россию с марта по ноябрь 2022 года вырос в 1,5 раза

Объем шведского экспорта химической продукции в Россию в марте – ноябре 2022 года составил более 5 млрд крон ($530 млн), что на 1,5 млрд крон ($160 млн) превышает показатель за аналогичный период 2021 года. Об этом в понедельник сообщает Шведское радио.
“Мы продолжаем экспортировать большое количество, прежде всего лекарств. Это товары, которые не попадают под санкции по гуманитарным соображениям”, — прокомментировал эксперт управления внешней торговли (Kommerskollegium) Петер Столенхейм.
За март – ноябрь 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021 года объем шведского импорта из России уменьшился на 85%, экспорта – на 64%. При этом экспорт химической продукции продолжал расти.
Значительную часть химического экспорта Швеции составили лекарственные препараты, а 2,2 млрд крон ($230 млн) пришлись на “органические химические соединения”.
По данным Шведского радио, в ноябре 2022 года Швеция экспортировала в Россию в основном химическую продукцию на общую сумму 1,2 млрд крон ($130 млн). Значительную часть заняли медицинские препараты, а 570 млн крон ($60,8 млн) были получены от поставок “органических соединений”.