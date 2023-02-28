Вице-премьер Дагестана поручил ликвидировать кредиторскую задолженность госклиник

Больше всего незакрытых налогов, сборов и страховых взносов, пеней и штрафов – у Дербентской ЦРБ (долг 120 млн рублей), Избербашской ЦГБ (60 млн рублей), Южно-Сухокумской ЦГБ и ЦГБ города Дагестанские Огни: более 25 млн рублей.

Экстренные меры, подчеркнул вице-премьер, нужны, чтобы счета клиник не заблокировали. Из-за неэффективного расходования бюджетных средств, сообщил он, своих постов в 2022 году уже лишились руководители Дахадаевской ЦРБ, Дербентской ЦРБ и ЦГБ, Хасавюртовской и Избербашской ЦГБ.

Минздраву поручено ликвидировать задолженность «в сжатые сроки». «При необходимости окажите практическую помощь подведомственным медицинским организациям. Впредь такие ситуации допускать нельзя. Ответственность за сложившуюся ситуацию, помимо главврачей медучреждений, возлагается непосредственно и на руководство Министерства здравоохранения Республики Дагестан», – предупредил вице-премьер.

Абдурахман Махмудов, ранее курировавший в регионе Минтруд и социальную сферу, назначен заместителем председателя правительства республики по здравоохранению в январе 2023 года «в целях повышения эффективности работы регионального правительства».

Его предшественник на этом посту Мурад Казиев летом 2022 года получил выговор от главы Дагестана за неисполнение поручения по возведению больницы на 300 коек в Избербаше. Еще один скандал произошел в 2022 году с заместителем министра здравоохранения региона Мазаем Рамазановым, которого объявили в розыск и подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) при закупке аппаратов ИВЛ для Центра инфекционных болезней им. С.М. Магомедова в Махачкале.

Кредиторская задолженность (включая просроченную) – одна из ключевых проблем в экономике государственных медорганизаций. По данным Счетной палаты РФ и ее региональных отделений, которые анализируют финансовое состояние клиник, долг может образовываться как из-за дефицита регионального и ОМС-финансирования, так и из-за неэффективной работы самих организаций и их учредителей.

В феврале Минздрав России предложил клиникам реструктуризировать долги, которые они накопили перед территориальными фондами и страховыми медорганизациями. Речь идет о штрафах и санкциях за выявленные нарушения в расходовании средств ОМС.