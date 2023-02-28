Средства ОМС могут задействовать для оплаты офсетных контрактов

По сведениям «Коммерсанта», с предложением внести поправки в 44-ФЗ, позволяющие медучреждениям коллективно заключать офсетные контракты в области локализации и поставки медицинской продукции при минимальном объеме инвестиций в 100 млн рублей, Сергей Собянин обратился к вице-премьеру Андрею Белоусову. Как поясняется в письме, существующая нормативная база об использовании средств ОМС предполагает оплату расходов на приобретение расходных материалов для больниц непосредственно медорганизациями. Причем заключать отдельный офсетный контракт с каждой больницей экономически нецелесообразно, передача этой функции единому заказчику законом не предусмотрена.

Вице-премьер поручил проработать тему Минздраву, Минфину, Минэкономразвития и ФАС. Как следует из документов, на которые ссылается издание, в феврале 2023 года Минфин в межведомственной переписке отказался поддерживать коллективное заключение медучреждениями офсетных контрактов, поскольку это приведет к «правовой неопределенности», если инвестор выполнит обязательства перед одними заказчиками и не выполнит перед другими, но поддержал механизм централизованных закупок через единого заказчика.

Также ведомство предложило внести изменения в Закон об ОМС, разрешив использовать средства фонда для оплаты офсетных контрактов единому заказчику.

Vademecum направил запросы в Минфин, Минэкономразвития и правительство Москвы.

По состоянию на февраль 2023 года года столичные власти заключили шесть офсетных контрактов на 84,4 млрд рублей, из них четыре – на создание производства лекарств и два – на производство медизделий.

Контрагент первого офсета на медицинские изделия, подписанного в 2019 году, – компания «Гемамед». Она организовала производство медизделий для стомированных пациентов, а также расходных материалов и комплектующих за 1 млрд рублей. Изделия поставляются с марта 2022 года, общий объем закупок оценивается в более чем 9 млрд рублей. Второй контракт, на производство одноразовых пеленок и подгузников, на общую сумму 11,7 млрд рублей заключен в январе 2023 года с компанией «ВИП Камилла», которая входит в структуру турецкой многопрофильной мануфактуры UСAR Group. Холдинг локализует абсорбирующее белье под брендом Senso на фабрике «БелЭмса» в Могилеве (Белоруссия).

В конце 2022 года власти Москвы анонсировали еще несколько конкурсов на контракты со встречными инвестиционными обязательствами по медизделиям. Среди них – офсеты на поставку расходных материалов для городской службы крови и на поставку медицинской мебели. В первом случае предполагаемый объем инвестиций – не менее 500 млн рублей, во втором – не менее 250 млн рублей.

Помимо них, на этапе определения победителей и подписания контрактов находится еще пять конкурсов на локализацию лекарств, объявленных с начала 2023 года.