На разработку стандартных образцов выделено еще 500 млн рублей господдержки

В середине 2022 года Агентство по технологическому развитию предоставило 300 млн рублей грантов на разработку 261 стандартного образца трем предприятиям – ФГУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» (ГИЛСиНП), ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» (НЦЭСМП) и ФГУП «Московский эндокринный завод» («Эндофарм»). Пока зарегистрированы 83 образца из этих 261, сообщили в Минпромторге.

В 2023 году планируется предоставить на эти же цели еще 500 млн рублей. Сколько образцов планируется разработать на вновь выделенные средства, в ведомстве не уточняют, но указывают, что в 2023 году 261 образец будет зарегистрирован.

К 2024 году, по неоднократно озвученным Минпромторгом планам, должно быть локализовано 100% образцов жизненно важных лекарств. Агентство и его партнеры уже провели экспертизы более 2 тысяч стандартных образцов, необходимых для выпуска более 800 международных непатентованных наименований ЖНВЛП без учета вакцин.

Поставщики приостановили отгрузки в Россию стандартных образцов европейской фармакопеи и фармакопеи США в марте 2022 года. В Европейском директорате по контролю качества лекарственных средств (EDQM) этот шаг объясняли прекращением работы перевозчиков со страной. Компании в России в основном использовали в фармпроизводстве образцы из ЕС и США. Сейчас налажена их поставка через третьи страны.