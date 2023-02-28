Маркетплейсы могут отказаться от онлайн-торговли рецептурными препаратами

Так, о возможном отказе от участия в эксперименте рассказали представители Ozon, Wildberries, а также маркетплейсов «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Маркет».

Курьеры аптек и ритейлеров будут взаимодействовать с приложением «ЕМИАС.Курьер», сообщают «Ведомости». По словам участника обсуждений данной концепции в одном из региональных правительств, это вызовет дополнительные трудности при онлайн-продаже рецептурных препаратов.

Пилотный проект стартует 1 марта 2023 года в Белгородской, Московской областях и Москве. Перечень лекарств утвержден Правительством России 21 февраля – в него вошли 904 МНН различных терапевтических групп.

К онлайн-продаже запрещены препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, а также сильнодействующие вещества, радиофармпрепараты и иммунобиологические препараты; лекарства, которые должны храниться при температуре ниже 15°С, спиртосодержащие препараты с объемной долей этилового спирта более 25% и лекарства, изготовленные аптечными организациями. Также эксперимент не будет распространяться на препараты, подлежащие предметно-количественному учету, на анаболические стероиды, антипсихотические средства, анксиолитики, антидепрессанты, снотворные и седативные средства и лекарства, применяемые для прерывания беременности.

Утвержден и порядок проведения эксперимента. Аптечные сети смогут заключать договоры с несколькими агрегаторами. При любом изменении соглашения аптеки должны будут в течение трех дней подать заявление в Росздравнадзор.

Медицинские и аптечные организации вправе отказаться от участия в эксперименте. Участники обязаны при доставке лекарств обеспечивать идентификацию гражданина, осуществляющего заказ, для установления наличия у него рецепта на тот или иной препарат. Курьер при осуществлении доставки обязан попросить у гражданина документ. В случае отсутствия рецепта у покупателя курьер должен вернуть препарат в аптечную организацию, а в случае выявления повреждений упаковки препарата ответственность за возврат бракованного товара в аптеку будет нести курьер.