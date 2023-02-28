Представители фармотрасли и чиновники попали под международные санкции

Ряд представителей фармацевтической отрасли, профильных чиновников и депутатов попали под международные санкции. В частности, в списке значатся вице-премьер Татьяна Голикова, сооснователь «Нанолека» Владимир Христенко, председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Канада ввела новый пакет санкций против российских физических лиц и компаний. В список попал сооснователь «Нанолека» Владимир Христенко. В декабре 2022 года сообщалось, что он ушел с поста президента компании, который занимал с 2015 года. Также под санкциями оказались вице-премьер Татьяна Голикова, ее супруг президент Делового совета Евразийского экономического союза Виктор Христенко, председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета Татьяна Соломатина, а также члены этого комитета Александр Петров и Вероника Власова.

Кроме того, США также ввели санкции против вице-премьера Татьяны Голиковой. Информация об этом размещена на сайте Госдепа. Также в очередной пакет санкций Евросоюза попали первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков и заместитель министра Василий Шпак.

В феврале 2022 года Минфин США ввел санкции против РФПИ и его руководителя Кирилла Дмитриева. В Вашингтоне указали, что целью фонда было привлечение инвестиций в Россию из-за рубежа. Ведомство называет РФПИ «символом российской клептократии». О введении санкций против фонда и его главы также сообщила и Великобритания.

В начале февраля этого года правительство Великобритании ввело новый пакет санкций против российских бизнесменов и компаний. В список попали основатель компании «Р-Фарм» Алексей Репик и бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Артем Косенок

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