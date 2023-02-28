СМИ сообщили о намерении Pfizer купить Seagen за 30 млрд долларов

Pfizer рассматривает возможность покупки компании Seagen, которая специализируется на противоопухолевых препаратах, сообщает The Wall Street Journal. Сумма сделки предварительно составит 30 млрд долл. Ранее о покупке Seagen задумывалась MSD.

Pfizer ведет переговоры о приобретении Seagen, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, переговоры находятся на ранней стадии и пока что нет никаких гарантий заключения сделки. Предварительная стоимость Seagen оценивается в 30 млрд долл.

Приобретение Seagen предоставит Pfizer доступ к ряду препаратов для иммунотерапии, которые показали многообещающие результаты против некоторых наиболее распространенных опухолей.

Кроме того, соглашение поможет производителю компенсировать 17 млрд долл. доходов, которые он может потерять к 2030 году из-за истечения срока действия патентов. Pfizer поставила перед собой цель увеличить прибыль на 25 млрд долл. к концу десятилетия за счет развития бизнеса и в том числе новых приобретений. Продажи Seagen в прошлом году составили почти 2 млрд долл.

Для реализации этой цели у Pfizer хватает ресурсов, пишет WSJ. Производитель получил около 22,7 млрд долл. от продаж своих вакцин, лекарств и других продуктов против COVID-19. В прошлом году Pfizer уже купила компании Global Blood Therapeutics за 5,4 млрд долл. и Biohaven Pharmaceutical за 11,6 млрд долл.

«ФВ» сообщал, что о покупке Seagen задумывалась MSD (в США и Канаде — Merck&Co). Сумма соглашения доходила до 40 млрд долл. Однако переговоры прекратились, поскольку компании не смогли прийти к соглашению.

Николай Соколов

pharmvestnik