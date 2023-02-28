В России за год зарегистрировали 83 стандартных образца

В рамках госпрограммы грантовой поддержки в 2022 году в России зарегистрировано 83 стандартных образца. Объем поддержки составил 300 млн руб. Ожидается, что за этот год зарегистрируют 261 стандартный образец.

Общий объем государственной поддержки, предоставленной на разработку стандартных образцов в 2022 году, составил 300 млн руб. По итогам года в рамках программы было зарегистрировано 83 стандартных образца. Об этом сообщил генеральный директор Агентства по технологическому развитию Владимир Пастухов. В 2022 году была проведена экспертиза более 2 тыс. стандартных образцов (без учета вакцин), необходимых для выпуска более 800 МНН.

«Программа грантовой поддержки разработки стандартных образцов показала хорошие результаты в 2022 году, поэтому ее реализация будет продолжена. Преимущества инструмента, по нашему мнению, заключаются в его применимости как для достижения технологического суверенитета, так и для удовлетворения базовых социально значимых потребностей», – цитирует Пастухова пресс-служба Минпромторга.

По его словам, на эти цели агентству на 2023 год выделено финансирование из федерального бюджета в размере 500 млн руб. Ожидается, что зарегистрируют 261 стандартный образец.

Программа была запущена в феврале 2022 года в рамках реализации плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. Производителям, прошедшим квалификационный отбор и победившим в конкурсных отборах, предоставляются гранты на разработку стандартных образцов на срок до 12 месяцев. Разработка ведется в кооперации тремя компаниями: дочерней компанией ФГБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» (ГИЛС и НП) — ООО «НЦСО», Московским эндокринным заводом и «Научным центром экспертизы средств медицинского применения» Минздрава.

Ранее сообщалось, что в России по состоянию на декабрь 2022 года разработано и одобрено около 150 стандартных фармакопейных образцов. На средства гранта к лету 2023 года планировалось довести их общее количество до 300.

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Артем Косенок

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