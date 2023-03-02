Спрос на «Виагру» вырос на 50% за три дня

В течение трех дней после объявления о прекращении поставок «Виагры» в Россию спрос на препарат вырос на 50%, сообщил оператор системы маркировки «Честный знак» Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«Продажи препарата для повышения потенции „Виагра” в период с 15 по 17 февраля 2023 года, то есть за три дня после объявления о приостановке отгрузок лекарства в Россию, выросли на 50% в сравнении с 12-14 февраля. При этом продажи всей группы подобных препаратов на основе силденафила выросли в этот период всего на 5%», – приводит РИА Новости сообщение ЦРПТ.

Минпромторг сообщил о том, что американская «Виатрис» проинформировала о приостановке поставок препарата «Виагра» в форме таблеток 15 февраля 2023 года.

gxpnews