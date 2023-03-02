ВОЗ одобрила российскую вакцину от гриппа

Две независимые лаборатории ВОЗ исследовали российскую противогриппозную вакцину «Флю-М» и подтвердили ее качество. Состав препарата соответствует международным стандартам, сообщила пресс-служба ФМБА России.

«Флю-М» разработана Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России. Собственная технология производства от штамма до готового продукта, применяемая в институте, позволяет добиться качественной очистки антигенов, при которой содержание овальбумина (основного аллергена куриного яйца) в тысячу раз меньше допустимых норм (в диапазоне 1-2 нг в дозе).

По словам директора СПбНИИВС ФМБА России Виктора Трухина, «Флю-М» – вторая вакцина института, одобренная к преквалификации. Она поставляется в рамках Национального календаря профилактических прививок РФ и на экспорт. Безопасна для применения у широкого круга пациентов, в том числе разрешена для проведения вакцинации беременных.

gxpnews