“Реаторг” разместил дебютный выпуск биржевых облигаций

Компания «Реаторг» завершила размещение дебютного выпуска биржевых облигаций объемом 200 млн рублей с погашением 21 октября 2025 года. Ставка всех купонов установлена на уровне 16% годовых, купоны ежеквартальные, по выпуску предусмотрена амортизация. Организатором размещения выступила Инвестиционная компания «ИВА Партнерс». Размещение проведено в рамках Программы биржевых облигаций сроком действия 15 лет и объемом до 2 млрд рублей.

24 октября прошлого года рейтинговое агентство “НРА” присвоило компании рейтинг на уровне BB+. «Раеторг» осуществляет проектирование и комплексное оснащение химико-фармацевтических производств и лабораторий: оборудование, технологические трубопроводы, приборы, расходные материалы и реактивы.

gxpnews