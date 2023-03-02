Дело о смертельных сиропах от кашля в Индии завершено

Суд в индийском городе Сонипат вынес приговор двум сотрудникам местной фармацевтической компании Maiden Pharmaceuticals – ее основателю Н. К. Гоэлю и техническому директору М. К. Шарму. Они получили тюремные сроки в 2,5 года по делу об экспорте некачественных лекарств в разные страны мира, сообщает Reuters.

Речь идет о четырех продуктах компании: пероральном растворе прометазина, детских сиропах от кашля Kofexmalin и Makoff, а также сиропе для лечения простуды Magrip N. По данным ВОЗ, исследования выявили в этих препаратах «неприемлемое» количество диэтиленгликоля и этиленгликоля, которые могут приводить к острой почечной недостаточности.

Как писал ранее GxP News, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом обвинил компанию в экспорте некачественной продукции, которая, по его мнению, могла стать причиной смерти сотен детей в Африке, Индонезии и других странах.

В Минздраве РФ в начале 2023 года заявили, что на территории страны эти препараты не зарегистрированы и не реализуются. «Ситуация не представляет опасности для российских потребителей», – уточнил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

gxpnews