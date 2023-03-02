FDA разрешило продавать без рецепта тест на COVID-19 и грипп от Lucira Health

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на безрецептурную продажу диагностического теста одновременно на COVID-19 и грипп от производителя Lucira Health, сообщает Reuters, уточняя, что Lucira COVID-19 & Flu Home Test стал первым доступным безрецептурным тестом в стране.

COVID-19 & Flu Home Test представляет собой набор для экспресс-тестирования в домашних условиях. Мазок берется самостоятельно со слизистой носа. Результат высвечивается примерно через 30 минут.

В 2020 году Lucira Health одной из первых представила тест на выявление COVID-19 для самостоятельной диагностики в домашних условиях – Lucira COVID-19 All-In-One Test Kit. Тогда FDA назвало продукт важным шагом в борьбе с пандемией. Но этот тест все еще доступен лишь по рецепту.

gxpnews