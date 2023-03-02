Merck приостановил исследования Keytruda в области лечения рака предстательной железы

Американская фармацевтическая компания Merck & Co. прекратила на поздней стадии испытания эффективности противоопухолевого препарата Keytruda в комбинированной терапии. Промежуточные этапы исследований показали, что ожидания не будут оправданы, сообщает Reuters.

Исследования проводились в сочетании с андрогенной депривационной терапией и Xtandi, изготовленной Pfizer Inc и Astellas Pharma, у пациентов с прогрессирующей формой резистентного к лечению рака предстательной железы.

Комбинированная терапия с Keytruda никак не повлияла на выживаемость пациентов. В группе больных, которые получали плацебо вместо Keytruda, данные о выживаемости аналогичные.

«Хотя мы разочарованы результатами этих исследований, наша работа в области борьбы с трудно поддающимися лечению типами рака с помощью Keytruda продолжаются», – заявил главный врач Merck Элиав Барр.

Ранее еще два исследования третьей фазы Keytruda среди пациентов с метастатическим кастрационно-резистентным раком предстательной железы и распространенным раком печени закончились неудачей. Также провальными были признаны испытания препарата для лечения рака шеи и головы.

gxpnews