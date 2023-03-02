Система маркировки отслеживает исполнение госконтрактов на закупку ЛС

Центр развития перспективных технологий добавил в систему возможность прослеживания исполнения государственных контрактов на закупку лекарственных препаратов. Об этом рассказал в ходе заседания комиссии Генсовета партии «Единая Россия» по здравоохранению руководитель направления «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков.

«Речь идет о том, чтобы видеть не формальное выполнение контракта – заключение договора поставки, – а фактические отгрузки лекарственных препаратов по нему. Мы добавили в систему прослеживаемость по номерам госконтракта, и при наличии со стороны Минздрава запроса, как фактически выглядит исполнение, коллеги могут увидеть все реальные отгрузки по нему. Сотрудниками департамента лекарственного обеспечения Минздрава России совместно с ЦРПТ уже проводится работа по такому анализу», – сказал он.

Егор Жаворонков добавил, что еще один реализованный функционал – анализ средневзвешенных цен на лекарства, благодаря которому Росздравнадзор может контролировать доступность фармпрепаратов. По его словам, аналитика строится автоматически: никаких дополнительных сведений медикам или персоналу при закупке вносить не требуется. Кроме того, Росздравнадзор может автоматически следить и за реальными ценами препаратов в аптеках.

«В настоящий момент система маркировки может использоваться также и для мониторинга своевременной выдачи льготного лекарственного обеспечения, которое проводят в регионах уполномоченные органы. Таким образом, закрываются все основные бизнес-процессы лекарственного обеспечения и мониторинга доступности лекарств населения, а также адекватности цены представленной продукции в розничных сетях», – резюмировал эксперт.

«На самом деле от повышенного документооборота захлебываются не только доктора, но и министерства. И „Честный знак” – это тот инструмент, который во многом позволяет эту нагрузку именно на исполнительную власть снизить», – отметил глава комиссии Денис Проценко. «Если бы не коллеги из ЦРПТ, мы бы испытывали огромные проблемы со сбором информации о стоках лекарственных препаратов, их движении, номенклатуре, ценах, гражданском обороте и так далее», – добавил замминистра здравоохранения Владимир Зеленский.

gxpnews