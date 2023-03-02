Фармпроизводители будут компенсировать медорганизациям затраты на заготовку и хранение плазмы

Фармпроизводители вправе начислять компенсацию медучреждениям по условиям и объему, предусмотренным договором. В проекте постановления указано, что компенсация может быть направлена деньгами или частью готовых лекарственных средств, однако этот пункт в финальной версии документа не отражен. Возмещение средств устанавливается в размере, составляющем меньшую из величин, рассчитанных из суммы расходов на заготовку, и размера прямых и косвенных затрат.

Максимальный размер прямых затрат, к которым относится приобретение расходных материалов, зарплата сотрудников, амортизация и техническое обслуживание медоборудования, на изготовление 1 литра донорской крови и ее компонентов составляет 10,85 тысячи рублей (в проекте документа указано 8,95 тысячи). Максимальный размер косвенных затрат, непосредственно не связанных с заготовкой донорской крови и ее компонентов, но необходимых для обеспечения деятельности организации, составляет 135 рублей (1,48 тысячи рублей – в проекте документа). Таким образом, максимальная сумма компенсации за изготовление 1 литра крови и ее компонентов составит 10,98 тысячи рублей (ранее сумма оценивалась в 10,43 тысячи рублей).

В постановлении правительства не указано, как именно вычислялись финальные цифры. Первоначальная сумма компенсации расписана в пояснительной записке к проекту постановления. Для определения компенсации расходов на заготовку донорской крови ‎и ее компонентов расчеты производились на основании усредненных цен по реестру контрактов единой информационной системы в сфере закупок за первое полугодие 2022 года, с учетом специфики цен в разных регионах России. Зато в постановлении представлен перечень референтных государств, чья информация об уровне размера компенсации расходов на выполнение работ по заготовке и хранению донорской крови будет использоваться ‎для расчета. В список вошли Великобритания, Венгрия, Монако, Индия, Польша, Словения, Франция и ЮАР.

В июне 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий новый подход к правовому регулированию передачи плазмы крови для производства лекарств. Законом вводится норма, которая устанавливает право производителей лекарств, не относящихся к государственным медицинским организациям, транспортировать донорскую кровь и ее компоненты, а также хранить плазму до ее перевода в фармсубстанцию. Участие третьих лиц в указанных процессах не допускается, чтобы исключить риск перепродажи донорского материала.

Также запрещается вывоз полученной в России донорской крови, ее компонентов и плазмы за пределы страны, за исключением случаев, связанных с гуманитарной помощью. Кроме того, производители получили право заключать соглашения о совместном развитии инфраструктуры госмедучреждений, осуществляющих деятельность в сфере обращения донорской крови и ее компонентов.