Москва закупит медицинскую мебель на 5,1 млрд рублей по офсетному контракту

Среди номенклатуры в техническом задании – медицинские шкафы, кушетки, столы, стеллажи, вешалки, жесткая и мягкая мебель, включая табуретки, стулья и пуфы. В перечень изделий включено рабочее место офтальмолога, пост для медицинских сестер, реанимационные и функциональные кровати, гинекологические и офтальмологические кресла.

Помимо мебели, в перечень закупок включены и декоративные элементы для оформления клиник. В частности, столичные власти закупят 336 декоративных стилеобразующих модулей «Дерево» из опоры и столешницы со специальной подсветкой. Начальная цена такого объекта – 671 тысяча рублей за единицу.

Суммарное количество продукции, которую должен поставить победитель офсетного контракта, оценивается не менее чем в 159 955 единиц. Взамен инвестор должен в течение двух лет вложить не менее 100 млн рублей в локализацию простой медицинской мебели, за три года – не менее 250 млн рублей с учетом локализации сложных медизделий (рабочие места врачей, медицинские кровати для реанимации, гинекологические кресла и другое).

Начальная максимальная цена контракта установлена на уровне 5,1 млрд рублей. Итоги конкурса подведут в середине марта 2023 года.

По состоянию на февраль 2023 года года столичные власти заключили шесть офсетных контрактов на 84,4 млрд рублей, из них четыре – на создание производства лекарств и два – на производство медизделий.

Контрагент первого офсета на медицинские изделия, подписанного в 2019 году, – компания «Гемамед». Она за 1 млрд рублей организовала производство медизделий для стомированных пациентов, а также расходных материалов и комплектующих. Изделия поставляются с марта 2022 года, общий объем закупок оценивается в более 9 млрд рублей. Второй контракт, на производство одноразовых пеленок и подгузников, на общую сумму 11,7 млрд рублей заключен в январе 2023 года с компанией «ВИП Камилла», которая входит в структуру турецкой многопрофильной мануфактуры UСAR Group. Холдинг локализует абсорбирующее белье под брендом Senso на фабрике «БелЭмса» в Могилеве (Белоруссия).

В конце 2022 года власти Москвы анонсировали еще один офсет на поставку расходных материалов для городской службы крови. Предполагаемый объем инвестиций – не менее 500 млн рублей.