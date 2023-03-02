Росстат сообщил о снижении выпуска препаратов в рублях в январе

В Росстате сообщили, что в январе 2023 года было изготовлено лекарственных препаратов на 44,5 млрд руб. Это на 1,3% меньше, чем в январе 2022 года, и на 12,3% меньше, чем в декабре того же года.

Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в январе 2023 года снизился по сравнению с январем 2022 года и с декабрем 2022 года на 6,2 и на 14,5% соответственно. Такую статистику приводит Росстат.

Лекарственных препаратов в январе изготовлено на 44,5 млрд руб. Это на 1,3% меньше, чем в январе 2022 года, и на 12,3% меньше, чем в декабре прошлого года.

Сывороток и вакцин изготовлено 1 млрд доз, что на 5,3% меньше, чем в январе 2022 года, и на 21,1% меньше, чем в декабре. Выпуск в ампулах составил 502 тыс. штук. Это на 18,3% меньше, чем в январе 2022 года, и на 23,3% меньше, чем в декабре.

Также и производство фармацевтических субстанций снизилось по сравнению с январем 2022 года на 2,6%. По сравнению же с декабрем 2022 года выросло на 0,7%.