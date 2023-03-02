Российские фармкомпании увеличили бюджеты в рекламу на телевидении

В 2022 году отечественные фармпроизводители увеличили расходы на ТВ-рекламу. Доля их инвестиций в общем объеме бюджетов телерекламы всех фармкомпаний также выросла с 32,4 до 50,4% год к году. В TOP10 по итогам 2022 года попали шесть локальных производителей, пять из них новые.

Twiga Data Solutions на основе данных Mediascope составила TOP10 крупнейших рекламодателей на телевидении среди фармкомпаний по итогам 2022 года. Состав лидеров по вложениям в такую рекламу среди фармпроизводителей сильно изменился: на смену западным игрокам пришли российские. Доля их инвестиций в общем объеме бюджетов телерекламы всех фармкомпаний выросла с 32,4 до 50,4% год к году, пишет «Коммерсантъ».

В рейтинг попали шесть локальных производителей, причем пять из них новые — «Биннофарм Групп» (с инвестициями 2,3 млрд руб.), «Петровакс» (1,9 млрд руб.), «Материа Медика» (1,6 млрд руб.), «Эвалар» (1,2 млрд руб.) и «ПФК Обновление» (740 млн руб.). Все они увеличили рекламные бюджеты в среднем в три раза.

Самая высокая динамика у «ПФК Обновление»: компания вложила в рекламу на телевидении на 565% больше, чем в 2021 году. На первом месте второй год подряд «Отисифарм» с инвестициями 3,5 млрд руб. Вторую позицию заняла «Биннофарм Групп» (2,3 млрд руб.). Там уточнили, что в 2023 году увеличат инвестиции еще на 40%. В «Петроваксе» и «Отисифарме» на запросы «Коммерсанта» не ответили. Директор по маркетингу и рекламе Renewal («ПФК Обновление») Денис Лубов сообщил, что в совокупности за 2022-2025 годы компания планирует потратить на продвижение более 6 млрд руб. В «Эваларе» отметили, что также продолжат наращивать рекламную деятельность, делая акцент на аналогах импортных брендов.