Зарплатный максимум фармацевта в Москве составил 130 тысяч рублей

Обзор самых дорогих на рынке труда фармацевтов со стажем работы от трех лет представил SuperJob.
Зарплатный максимум для фармацевта в аптеках Москвы составляет 130 тыс. руб., Санкт-Петербурга — 110 тыс. руб., Екатеринбурга — 90 тыс. руб. Обзор зарплат на позицию «Фармацевт» представил Исследовательский центр рекрутингового ресурса SuperJob. Обзор основан на анализе предложений работодателей и ожиданий претендентов в феврале 2023 года в 16 городах России.
Наиболее востребованы на рынке труда фармацевты с отличным знанием ассортимента лекарственных препаратов и опытом работы от двух лет. Уровень зарплаты таких специалистов в Москве колеблется в диапазоне 70—90 тыс. руб. Начинающему фармацевту в Москве предлагают 50–60 тыс. руб.
В Москве работники аптек ценятся гораздо выше, чем в регионах. Если в столице фармацевт с опытом от одного года может рассчитывать на зарплату в 60—70 тыс. руб., то в Волгограде уровень зарплатных предложений для таких специалистов в два раза ниже: 33—37 тыс. руб.
Уровень зарплат фармацевтов в регионах России (net, fix, в рублях)
|Город
|Зарплатный диапазон (в зависимости от уровня компетенций и стажа)
|Среднерыночная
заработная
плата
|начинающий специалист
|с опытом от одного года
|с опытом от двух лет
|с опытом от трех лет
|Москва
|50000—60000
|60000—70000
|70000—90000
|90000—130000
|85000
|Санкт-Петербург
|42000—50000
|50000—57000
|57000—75000
|75000—110000
|70000
|Волгоград
|27000—33000
|33000—37000
|37000—50000
|50000—70000
|45000
|Воронеж
|30000—35000
|35000—42000
|42000—55000
|55000—80000
|50000
|Екатеринбург
|35000—42000
|42000—50000
|50000—65000
|65000—90000
|60000
|Казань
|33000—40000
|40000—45000
|45000—60000
|60000—85000
|55000
|Краснодар
|33000—40000
|40000—45000
|45000—60000
|60000—85000
|57000
|Красноярск
|33000—37000
|37000—45000
|45000—60000
|60000—85000
|55000
|Нижний Новгород
|30000—37000
|37000—43000
|43000—55000
|55000—80000
|52000
|Новосибирск
|33000—40000
|40000—45000
|45000—60000
|60000—85000
|57000
|Омск
|30000—37000
|37000—42000
|42000—55000
|55000—80000
|50000
|Пермь
|30000—35000
|35000—40000
|40000—52000
|52000—75000
|50000
|Ростов-на-Дону
|33000—37000
|37000—45000
|45000—57000
|57000—80000
|55000
|Самара
|30000—35000
|35000—40000
|40000—55000
|55000—77000
|50000
|Уфа
|30000—35000
|35000—40000
|40000—55000
|55000—77000
|50000
|Челябинск
|30000—37000
|37000—43000
|43000—55000
|55000—80000
|52000
Источник: SuperJob
По данным исследования, фармацевтами работают в основном женщины (87%) среднего возраста (36 лет). У 45% фармацевтов есть высшее образование. Средний срок работы на последнем месте — 3,3 года. Около 17% готовы переехать в другой город ради новой работы.
Фото: aleksandarlittlewolf/ru.freepik.com
Наталья Маскина
pharmvestnik