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Зарплатный максимум фармацевта в Москве составил 130 тысяч рублей

Обзор самых дорогих на рынке труда фармацевтов со стажем работы от трех лет представил SuperJob.

Зарплатный максимум для фармацевта в аптеках Москвы составляет 130 тыс. руб., Санкт-Петербурга — 110 тыс. руб., Екатеринбурга — 90 тыс. руб. Обзор зарплат на позицию «Фармацевт» представил Исследовательский центр рекрутингового ресурса SuperJob. Обзор основан на анализе предложений работодателей и ожиданий претендентов в феврале 2023 года в 16 городах России.

Наиболее востребованы на рынке труда фармацевты с отличным знанием ассортимента лекарственных препаратов и опытом работы от двух лет. Уровень зарплаты таких специалистов в Москве колеблется в диапазоне 70—90 тыс. руб. Начинающему фармацевту в Москве предлагают 50–60 тыс. руб.

В Москве работники аптек ценятся гораздо выше, чем в регионах. Если в столице фармацевт с опытом от одного года может рассчитывать на зарплату в 60—70 тыс. руб., то в Волгограде уровень зарплатных предложений для таких специалистов в два раза ниже: 33—37 тыс. руб.

Уровень зарплат фармацевтов в регионах России (net, fix, в рублях)

Город Зарплатный диапазон (в зависимости от уровня компетенций и стажа) Среднерыночная
заработная
плата
начинающий специалист с опытом от одного года с опытом от двух лет с опытом от трех лет
Москва 50000—60000 60000—70000 70000—90000 90000—130000 85000
Санкт-Петербург 42000—50000 50000—57000 57000—75000 75000—110000 70000
Волгоград 27000—33000 33000—37000 37000—50000 50000—70000 45000
Воронеж 30000—35000 35000—42000 42000—55000 55000—80000 50000
Екатеринбург 35000—42000 42000—50000 50000—65000 65000—90000 60000
Казань 33000—40000 40000—45000 45000—60000 60000—85000 55000
Краснодар 33000—40000 40000—45000 45000—60000 60000—85000 57000
Красноярск 33000—37000 37000—45000 45000—60000 60000—85000 55000
Нижний Новгород 30000—37000 37000—43000 43000—55000 55000—80000 52000
Новосибирск 33000—40000 40000—45000 45000—60000 60000—85000 57000
Омск 30000—37000 37000—42000 42000—55000 55000—80000 50000
Пермь 30000—35000 35000—40000 40000—52000 52000—75000 50000
Ростов-на-Дону 33000—37000 37000—45000 45000—57000 57000—80000 55000
Самара 30000—35000 35000—40000 40000—55000 55000—77000 50000
Уфа 30000—35000 35000—40000 40000—55000 55000—77000 50000
Челябинск 30000—37000 37000—43000 43000—55000 55000—80000 52000

Источник: SuperJob

По данным исследования, фармацевтами работают в основном женщины (87%) среднего возраста (36 лет). У 45% фармацевтов есть высшее образование. Средний срок работы на последнем месте — 3,3 года. Около 17% готовы переехать в другой город ради новой работы.
Фото: aleksandarlittlewolf/ru.freepik.com

Наталья Маскина
pharmvestnik

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1 марта, 2023 | Просмотров: 105