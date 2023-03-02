Производителям установили лимиты на компенсацию затрат медучреждений на заготовку плазмы крови

Правительство установило для фармпроизводителей лимиты на компенсацию затрат медучреждений на заготовку плазмы крови для изготовления препаратов. Максимальная сумма составит 10 850 руб. за литр крови.

Правительство установило правила компенсации медучреждениям на заготовку и хранение компонентов крови для изготовления препаратов. Компенсации будут им платить фармпроизводители, а максимальная сумма составит 10 850 руб. Такое постановление № 288 от 21.02.2023 опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что компенсация устанавливается в размере, составляющем меньшую из величин, рассчитанных исходя из суммы расходов на заготовку и хранение донорской крови и (или) ее компонентов и размера прямых и косвенных затрат. Документ вступает в силу с 1 марта 2023 года и действует до 1 марта 2029 года.

Установить лимиты на компенсации затрат медучреждений на заготовку плазмы крови для производства препаратов в октябре 2022 года предложил Минздрав. Согласно проекту постановления, максимальная сумма компенсации тогда должна была составить 10 430 руб. за 1 литр крови. Из них 8 950 руб. — расходы на саму заготовку, а 1 480 руб. — затраты на хозяйственную часть. Сообщалось, что расчеты производились исходя из усредненных цен по реестру контрактов единой информационной системы в сфере закупок за 1 полугодие 2022 года и специфики цен в разных регионах страны.

В июне 2022 года Госдума приняла в третьем чтении законопроект о поставках плазмы крови для препаратов. Поправки позволяют направлять донорскую плазму непосредственно на фармацевтические заводы. Таким образом российские производители станут быстрее получать нужные компоненты, смогут нарастить мощности и обеспечить граждан необходимыми препаратами. Законопроект также запрещает вывоз донорской крови, ее компонентов и плазмы, полученной в России, за ее пределы.

Фото: depositphotos.com

Артем Косенок

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