ГК «Р-Фарм» вложит 4 млрд рублей в производство в Петербурге

АО «Р-Фарм» (входит в группу компаний «Р-Фарм») инвестирует более 4 млрд рублей в строительство производства лекарственных препаратов на территории Петербурга, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

В частности, на строительство завода и оснащение его оборудованием будет направлено 2,9 млрд рублей, на НИОКР и освоение технологий – 1,2 млрд рублей.

Ранее GxP News писал, что «Р-Фарм» планирует до 2026 года построить производство лекарственных препаратов в Петербурге в рамках первого офсетного контракта. В январе правительство Петербурга и «Р-Фарм» заключили контракт сроком на 10 лет. По условиям контракта городские власти на протяжении семи лет после завершения строительства предприятия будут закупать у компании препараты на общую сумму 8,7 млрд рублей.

Согласно проекту, на предприятии предполагается выпуск 31 фармпрепарата, в том числе аналогов препаратов для лечения онкологических, сердечно-сосудистых, неврологических заболеваний, а также сахарного диабета.

gxpnews