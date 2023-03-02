Выручка Viatris в 2022 году составила 16,263 млрд долларов

Американская фармкомпания Viatris отчиталась о финансовых результатах за 2022 год. Выручка компании оправдала прогнозы и составила 16,263 млрд долл, сообщает пресс-служба Viatris.

По словам финансового директора Viatris Санджива Нарулы, операционные результаты компании соответствуют ожиданиям. “Мы выполнили наши финансовые обязательства, в том числе выплату долга в размере 3,3 млрд долл и возврат дивидендов в размере более 580 млн долл. Мы считаем, что Viatris находится в очень хорошем финансовом положении к началу 2023 года <…> и ожидаем, что этот год будет стабильным. Мы по-прежнему уверены в наших прогнозах на 2024 год и последующий период», – сказал он.

В отчете уточняется, что 483 млн долл от общей выручки — доля, полученная за счет запуска новых продуктов, в частности, реализации леналидомида в США.

В 2022 году Viatris заключила соглашение о приобретении Oyster Point Pharma и Famy Life Sciences на общую сумму от 700 млн долл до 750 млн долл в целях создания офтальмологической франшизы. Эти приобретения могут увеличить продажи Viatris как минимум на 1 млрд долл к 2028 году.

gxpnews