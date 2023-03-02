«Роснано» собирается за 300 млн рублей построить завод по медотходам в Татарстане

Проект по строительству завода «Роснано» презентовала президенту Татарстана Рустаму Минниханову на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга».

По данным «Роснано», госмедучреждения республики генерируют около 22 тонн отходов в год. На их утилизацию клиники тратят ежегодно около 122 млн рублей.

Как рассказал директор по развитию УК Иван Ожгихин, с помощью метода плазмохимической деструкции можно утилизировать, помимо медицинских, биологически опасные отходы и отходы нефтехимических производств.

Ожгихин предложил за счет «Роснано» «запустить информационную систему и вести мониторинг всех образователей медицинских отходов», поскольку сейчас рынок утилизации – «серая» сфера.

Минниханов отметил, что необходимо определить мощность будущего завода и сделать расчеты по госклиникам, а также определиться с площадкой. Для завода «Роснано» требуется участок площадью 1 га.

У «Роснано» уже работают установки в подмосковных городах Жуковский и Воскресенск, еще одну планируется запустить на федеральной территории «Сириус», где будет создан медицинский кластер.

«Роснано» в середине 2022 года направляла президенту РФ Владимиру Путину свое видение решения проблемы с утилизацией медотходов. Компания заявила о готовности построить в России 15 заводов по обезвреживанию и полной утилизации медотходов с использованием технологии плазмохимической деструкции. Путин в свою очередь поручил проработать вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко и руководителю Росприроднадзора Светлане Радионовой.