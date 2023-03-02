Крупные российские дистрибьюторы начали инвестировать в производственные активы

Аналитики RNC Pharma сообщили, что российский фармрынок по итогам 2022 года показал внушительный результат: общая динамика фиксировалась на уровне двузначных значений (12,9% в рублях). Инфляция, хоть и высокая, но все же не превышала исторические максимумы. Крупные российские дистрибьюторы смещают акцент с развития онлайн-форматов в рознице на инвестиции в производственные активы.
Российский фармрынок по итогам 2022 года показал внушительный результат. Общая динамика фиксировалась на уровне двузначных значений (12,9% в рублях), а инфляция, хоть и высокая, но все же не превышала исторические максимумы. Проблема лишь в том, что успехи работы отрасли определялись прежде всего политическими процессами, и когда к концу года их влияние было в целом нивелировано, рынок столкнулся с отголосками экономических проблем, которые привели к сокращению спроса. К таким выводам пришли аналитики RNC Pharma.
Кризис наступил позже, чем ожидалось. По мнению аналитиков, есть предпосылки, что и длительность его окажется не столь продолжительной, к тому же участники рынка в большинстве своем к этим событиям подготовились. Более того, целый ряд дистрибьюторских компаний на этом фоне активизировали свои инвестиционные программы, причем если последние пару лет речь шла в основном о развитии онлайн-форматов, то сейчас акценты сместились в сторону производственных компетенций. С одной стороны, онлайн близок к достижению своего «потолка» в рамках существующих законодательных ограничений. Однако бросать его развитие никто не собирается, тем более что хоть и с существенными ограничениями, но все-таки в текущем году стартует эксперимент по дистанционной продаже Rx-ассортимента.
С другой стороны, участники рынка вполне трезво предполагают воспользоваться той политической реальностью, которая сложилась в отношении страны после февраля 2022 года. Так, «Р-Фарм» продолжает собирать «офсеты» в крупных регионах России. В январе 2023 года компания выиграла госконтракт в Санкт-Петербурге, а в феврале еще один в Москве. Впрочем, результаты последнего в настоящее время оспаривает в ФАС производственная компания «Биокад».
Укладывается в эту логику и покупка «Протеком» сначала производителя фармацевтических субстанций «Бион» в Калужской области, а затем и миноритарной доли в компании «Активный компонент» в Санкт-Петербурге. Ранее, в 2017 году, в рамках сделки по покупке производственных активов «Рафарма» компании в собственность перешел также и производственный участок в подмосковной Черноголовке на базе Института проблем химической физики РАН, который в том числе позиционировался в качестве площадки по выпуску малотоннажных партий АФИ. В RNC Pharma считают, что направление непростое и явно нацеленное на импортозамещение в самом широком смысле этого слова, тем более что последние события в свете санкционных ограничений и изменении подходов к ведению бизнеса европейскими и американскими компаниями дали отечественному фармпрому шанс для развития.
Также возобновляется разговор и о расширении полномочий по централизованным закупкам на базе «Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан»: если этот процесс будет поступательно развиваться, система организации работы фармкомпаний в рамках госсектора тоже кардинально поменяется. О деталях этого процесса пока можно только догадываться, но, во-первых, это должно дополнительно простимулировать процесс замещения импортной продукции. Во-вторых, без логистических возможностей крупных оптовиков при централизованном подходе обойтись будет сложно. Так что профильные компетенции фармдистрибьюторов и сопутствующих сервисных структур тоже потребуют развития, отмечают аналитики.
TOP30 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом бюджетного сегмента фармрынка), в денежном выражении, по итогам I — III кварталов 2022 года.
|Рейтинг
|Дистрибьютор
|Центральный офис
|Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %
|2022 г.
|2021 г.
|1
|Пульс*
|Химки
|12,1
|13,6
|2
|Протек
|Москва
|12,0
|11,5
|3
|Катрен
|Новосибирск
|11,5
|11,4
|4
|ФК Гранд Капитал
|Москва
|6,1
|5,6
|5
|Р-Фарм
|Москва
|5,0
|6,3
|6
|БСС
|С.-Петербург
|3,8
|3,2
|7
|Фармкомплект
|Н. Новгород
|3,5
|4,4
|8
|Ирвин 2
|Москва
|2,5
|2,3
|9
|Фармимэкс*
|Москва
|1,7
|1,6
|10
|Агроресурсы
|Кольцово
|1,7
|1,7
|11
|Джи Ди Пи*
|Москва
|1,7
|1,6
|12
|Авеста Фармацевтика
|Москва
|1,6
|1,7
|13
|Ланцет
|Москва
|1,5
|1,3
|14
|АСФАДИС
|Москва
|1,4
|1,6
|15
|ПрофитМед
|Москва
|1,4
|1,9
|16
|Годовалов*
|Пермь
|1,0
|0,8
|17
|Магнит Фарма*
|Москва
|0,9
|1,1
|18
|Медэкспорт*
|Омск
|0,9
|1,1
|19
|Здравсервис
|Тула
|0,9
|0,9
|20
|Фармстор
|Москва
|0,7
|0,8
|21
|Северо-Запад
|С.-Петербург
|0,6
|0,7
|22
|Медипал-Онко
|Москва
|0,6
|0,5
|23
|Евросервис
|Москва
|0,4
|0,1
|24
|Фармсервис
|Краснодар
|0,4
|0,4
|25
|Витта компани
|Москва
|0,3
|0,3
|26
|Интерлек
|Москва
|0,3
|0,2
|27
|Областной аптечный склад
|Челябинск
|0,2
|0,2
|28
|ЕСКО
|Московская обл., п Развилка
|0,1
|0,4
|29
|Волгофарм
|Волгоград
|0,1
|0,3
|30
|Мэнч-М
|Москва
|0,05
|0,05
|*экспертная оценка
|Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов
Фото: freepik/ru.freepik.com
Артем Косенок
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