ВОЗ подтвердила качество российской противогриппозной вакцины «Флю-М»

В рамках процедуры преквалификации в ВОЗ подтвердили высокое качество вакцины для профилактики гриппа «Флю-М» и полное ее соответствие международным стандартам. Препарат был разработан подведомственным ФМБА СПбНИИВС.

В рамках процедуры преквалификации две независимые лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтвердили высокое качество вакцины для профилактики гриппа «Флю-М» и полное соответствие ее параметров международным стандартам. Препарат был разработан Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России. Оценка проводилась согласно требованиям ВОЗ к противогриппозной вакцине, которые изложены в «Рекомендациях по производству противогриппозной вакцины (инактивированной) и контролю за ней», сообщили в пресс-службе ФМБА.

«Гриппозные вакцины <…> полностью соответствуют рекомендациям ВОЗ, а именно: являются безадъювантными инактивированными расщепленными вакцинами, которые содержат по 15 мкг гемагглютинина каждого штамма. Собственная технология производства вакцин от штамма до готового продукта позволяет добиться качественной очистки антигенов, при которой содержание овальбумина (основного аллергена куриного яйца) находится в диапазоне 1—2 нг в дозе, что в тысячу раз меньше допустимых норм», – отметила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

Вакцина «Флю-М» была зарегистрирована Минздравом в марте 2018 года. Форма выпуска – раствор для внутримышечного введения.

В октябре правительство выделило из резервного фонда почти 430 млн руб. подведомственному ФМБА СПбНИИВС. Субсидия предназначена для осуществления расходов по проведению клинических исследований иммунобиологического препарата и вакцин. В их числе оказался «Флю-М».

Фото: пресс-служба ФМБА

Артем Косенок

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