В ФАС пожаловались еще на два офсетных контракта

В ФАС обратились с жалобой на два офсетных контракта Москвы на поставку лекарственных средств. Определение поставщика было приостановлено.

Результаты еще двух офсетных контрактов на поставку лекарственных средств были оспорены в ФАС. По данным портала госзакупок, обе жалобы были размещены 26 февраля, после чего определение поставщика приостановили. В графе с данными об инициаторе жалобы в обоих случаях указана некая Князева Ольга Николаевна. Подробностей о причинах обращения в антимонопольный орган не сообщается.

Речь идет о двух офсетных контрактах на поставку лекарственных средств. Первый был размещен на портале госзакупок 30 января. Начальная максимальная цена контракта достигает 2,7 млрд руб. Согласно условиям, инвестиции в локализацию производства и выпуск лекарственных средств составят не менее 400 млн руб. В перечне семь наименований препаратов с такими МНН, как брентуксимаб ведотин, висмодегиб, вандетаниб, афатиниб. Поставлять их нужно будет в течение четырех лет — с 2026 по 2029 год.