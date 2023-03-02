Противовирусный препарат «МИР 19» достиг контрольной точки в испытании II фазы

Противовирусное лекарство «МИР 19» достигло первичной контрольной точки на испытаниях II фазы. Препарат показал способность снимать симптомы COVID-19 быстрее, чем стандартная терапия.

Российский противовирусный препарат «МИР 19» достиг первичной контрольной точки в ходе испытания II фазы. Об этом сообщается в статье, опубликованной в рецензируемом журнале Allergy.

Препарат разработан российским Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) и предназначен для лечения COVID-19. Согласно данным испытания, в котором приняли участие 156 человек, состояние пациентов, получавшие «МИР 19» в дозировке 3,7 мг в день, улучшалось быстрее, чем у получавших стандартную терапию.

В группе «МИР 19» пациенты достигали контрольной точки, которая определялась такими параметрами, как облегчение лихорадки, уменьшение кашля и насыщение крови кислородом свыше 95% в течение 48 часов, в среднем за шесть дней. В группе стандартной терапии для этого понадобилось восемь дней. Третья группа пациентов, принимавшая «МИР 19» в дозировке 11,1 мг в день, не показала клинической эффективности.

Побочные эффекты в ходе испытания были зарегистрированы во всех трех группах, принимавших низкую, высокую дозу «МИР 19» и стандартную терапию. Количество нежелательных явлений составило 49, 35 и 49 соответственно. Среди серьезных побочных эффектов авторы исследования называют пневмонию. Ни один из побочных эффектов не был связан с препаратом, пишут авторы.

Минздрав зарегистрировал «МИР 19» в декабре 2021 года. В прошлом году Роспатент включил препарат в десятку лучших медицинских изобретений 2021 года.

Фото: ФМБА

Николай Соколов

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