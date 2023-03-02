Правительство продлило эксперимент по маркировке медизделий

Правительство продлило пилот по маркировке отдельных видов медизделий до 31 августа 2023 года. Ранее предполагалось, что он завершится 28 февраля.

Эксперимент по маркировке отдельных видов медицинских изделий продлен на полгода – до 31 августа 2023 года. Соответствующее Постановление Правительства РФ № 322 от 28.02.2023 опубликовано на портале правовой информации. Ранее предполагалось, что пилот завершится 28 февраля этого года.

Решение о продлении эксперимента было принято в декабре на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Участники пилотного проекта тогда объясняли это тем, что особенность оборота такой продукции требует дополнительной проработки с точки зрения как нормативных правовых актов, так и функционала информационной системы.

Изначально предполагалось, что эксперимент по маркировке отдельных видов медизделий начнется в феврале 2020 года, затем дату перенесли. В итоге пилот стартовал 15 февраля 2022 года. Участвовать в нем можно на добровольной основе. В перечне медизделий, попавших в пилот, шесть пунктов: санитарно-гигиенические изделия, используемые при недержании, компьютерные томографы, коронарные стенты, слуховые аппараты, ортопедическая обувь, обеззараживатели-очистители воздуха.

Фото: Артем Косенок

Артем Косенок

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