ФАС согласовала цену на препарат от легочной артериальной гипертензии

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цену на отечественный препарат «Мацитентан-29Ф» на уровне 52 814 рублей, сообщается в телеграм-канале ведомства. Лекарство предназначено для лечения легочной артериальной гипертензии.

«Мацитентан-29Ф» производства санкт-петербургского АО «Фармпроект» – второй российский дженерик препарата «Опсамит» американской Johnson & Johnson, зарегистрированная цена которого составляет 105 629 рублей. В сообщении ФАС также указано, что после регистрации цены на «Мацитентан-29Ф» зарегистрированная стоимость первого отечественного дженерика «Опсамита» (препарат «Максицентан») будет снижена.

Российские дженерики гражданам будут предоставлять бесплатно в медицинских организациях, добавили в ведомстве.

gxpnews