Годовая выручка Merck повысилась на 13%, до €22,23 млрд

Германская фармацевтическая и химическая компания Merck KGaA в 2022 году зафиксировала рост чистой прибыли и выручки, что позволило ей увеличить дивиденды. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее годовая чистая прибыль составила €3,34 млрд по сравнению с €3,07 млрд в предыдущем году.

Показатель EBITDA pre – прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации без учета разовых факторов – увеличился на 12%, до €6,85 млрд.

Годовая выручка Merck повысилась на 13%, до €22,23 млрд.

Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный самой компанией, предусматривал показатель EBITDA pre на уровне €6,92 млрд при выручке в €22,25 млрд.

В 2023 году Merck планирует зафиксировать органический рост выручки, однако допускает небольшое снижение EBITDA pre из-за увеличения расходов.

По итогам года компания намерена выплатить дивиденды в размере €2,2 на акцию, что будет на 19% больше, чем годом ранее.

gxpnews