Акции основных производителей вакцин перестали интересовать инвесторов

Акции компаний, производящий вакцины от COVID-19, перестали пользоваться успехом у инвесторов, отмечают аналитики «БКС Мир Инвестиций». За последнюю неделю акции Johnson & Johnson снизились на 3%, Pfizer – на 5%, Moderna – на 14%, а бумаги Novavax обвалились за день на 26%.

Причина у всех одна – стремительное сокращение доходов от продажи вакцин от COVID-19 в четвертом квартале 2022 года. Прекращение чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией, привело к снижению спроса на вакцины.

Novavax опубликовала квартальные отчеты, которые оказались ниже ожиданий аналитиков, и заявила о сомнениях по поводу способности вообще продолжать деятельность, что и привело к такому обвалу акций. Проблема компании в том, что единственный разрешенный для продаж продукт в его портфеле – вакцина от COVID-19. Сейчас у компании запас наличности в $1,3 млрд и предварительные заказы вакцины на этот и следующий года на $2 млрд. В компании надеются на рост продаж вакцин во второй половине 2023 года, поскольку прививки становятся сезонными и регулярными. Компания стремится развивать альтернативные направления и поиск комбинированной вакцины против гриппа и COVID-19.

Таблетки Paxlovid от Pfizer не были одобрены FDA, но Pfizer/BioNTech продолжают продвигать свою продукцию. Компания подала заявку на разрешение экстренного использования адаптированной омикрон-вакцины в США в качестве бустера для детей от 6 месяцев до 4 лет. Но эффективность Pfizer снижается, компания заявляла, что себестоимость продаж, составлявшая 15% от продаж продукции в 2021 году, выросла до 29% в 2022 году и прогнозируется на уровне 35-40% в 2023 году. Акции Pfizer снизились до минимума с июля 2021 года.

До минимума с весны 2021 года снизилась стоимость бумаг и Johnson & Johnson. Выручка от продаж вакцины в четвертом квартале 2022 года упала на 57%, а их доля в выручке уменьшилась с 11 до 5%.

Схожие проблемы испытывает и Moderna. Общая выручка за четвертый квартал 2022 года снизилась на 30%. Компания заявила, что причиной стало снижение продаж вакцин от COVID-19.

gxpnews