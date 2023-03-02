Центр лекобеспечения объявил 4 аукциона на поставку противовирусных и антибактериальных ЛП

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на закупку противовирусных и антибактериальных препаратов для обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, а также для комплексной терапии лекарственно-устойчивых форм туберкулеза. Соответсвующие объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru. Заявки на участие в аукционах принимаются до 13 марта.

№ МНН, лекформа и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе 1 Левофлоксацин, раствор для инфузий, 5 мг/мл 50 204 210,00 0,99 49 702 167,90 13.03.2023 2 Моксифлоксацин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг 1 377 015,00 22,78 31 368 401,70 13.03.2023 3 Лопинавир+ритонавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 25 мг 490 210,00 56,45 27 672 354,50 13.03.2023 4 Аминосалициловая кислота, таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой и/или таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 1000 мг 5 379 919,00 13,06 70 261 742,14 13.03.2023

gxpnews