Центр лекобеспечения объявил 4 аукциона на поставку противовирусных и антибактериальных ЛП

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на закупку противовирусных и антибактериальных препаратов для обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, а также для комплексной терапии лекарственно-устойчивых форм туберкулеза. Соответсвующие объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru. Заявки на участие в аукционах принимаются до 13 марта.
|№
|МНН, лекформа и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание приема заявок на участие в аукционе
|1
|Левофлоксацин, раствор для инфузий, 5 мг/мл
|50 204 210,00
|0,99
|49 702 167,90
|13.03.2023
|2
|Моксифлоксацин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг
|1 377 015,00
|22,78
|31 368 401,70
|13.03.2023
|3
|Лопинавир+ритонавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 25 мг
|490 210,00
|56,45
|27 672 354,50
|13.03.2023
|4
|Аминосалициловая кислота, таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой и/или таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 1000 мг
|5 379 919,00
|13,06
|70 261 742,14
|13.03.2023