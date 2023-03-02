ВОЗ: Даты инспекций в РФ по “Спутнику V” пока не определены

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает известий из России о приемлемых датах инспекций на предприятиях по производству вакцины от COVID-19 “Спутник V” в рамках процедуры ее возможного включения в список препаратов, рекомендуемых ВОЗ для борьбы с коронавирусом.

“Вакцина “Спутник V” все еще находится на стадии оценки”, – отметил он, добавив, что “ответы о качестве, недавно полученные от заявителя, анализируются, и мы ждем ответы на клинические вопросы”.

“Что касается инспекций, то ВОЗ в настоящее время ожидает известий от заявителя и от [производственных] площадок о приемлемых датах инспекций”, – продолжил Яшаревич. “Согласованные ранее даты были дважды изменены заявителями”, – резюмировал он.

В 2021 году ВОЗ провела инспекцию четырех российских производственных площадок в рамках процедуры предварительной квалификации “Спутника V”, опубликовав замечания по работе одной из них.

gxpnews