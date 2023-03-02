Марсель Миннуллин утвержден в должности главы Минздрава Татарстана

Марсель Миннуллин в 1997 году окончил лечебный факультет Казанского государственного медицинского института, после этого прошел обучение в клинической ординатуре на кафедре хирургических болезней. В 2004 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Диагностика и комплексное лечение больных с ранней послеоперационной спаечной кишечной непроходимостью».

Карьеру Миннуллин начал в отделении гнойной хирургии Казанской городской больницы №5. С 2000 по 2001 год работал врачом-хирургом приемного отделения РКБ в Казани. Первым заместителем главврача по медицинской части РКБ специалист стал в 2010 году.

С 2018 года пост министра здравоохранения занимал Марат Садыков, 29 января 2023 года он скончался в возрасте 53 лет.

Во время руководства Садыкова были внедрены «различные информационные системы, позволяющие значительно сократить время приема пациентов, оптимизировать работу врачей, сделать медицинскую помощь доступнее даже в отдаленных районах Татарстана», отмечали в региональном Минздраве. Кроме того, по инициативе Садыкова в Татарстане появились центры детской онкологии, экстренной медицинской помощи, а также реабилитационный центр на базе Казанской ГКБ №7.