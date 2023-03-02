Держатель прав на препараты «Нативы» взыскивает 140 млн рублей с ЕМС

Договор цессии стороны заключили в начале 2021 года. По соглашению АО «Европейский медицинский центр» должно было продать цессионарию – компании «Фармментал групп» – свои требования к АО «Страховая группа «Спасские ворота-М» за 200 млн рублей. В апреле первый транш в 140 млн рублей цессионарий оплатил, однако в этом же месяце СМО объявили банкротом и ввели в ее отношении конкурсное производство.

Оставшуюся часть «Фармментал» не оплатила и потребовала отменить договор, а после безуспешных попыток договориться с ЕМС обратилась в суд. 2 марта 2023 года компания проиграла по иску в третьей по счету, кассационной, инстанции: этот суд, как и его коллеги, почитали условия соглашения законными.

Истец настаивал, что ЕМС поступил недобросовестно и заключил договор, зная о финансовой несостоятельности «Спасских ворот-М». В суде представители «Фармментал» отметили, что не стали дважды проверять информацию о должнике, поскольку ЕМС не выглядела «фирмой-однодневкой». Банкротство СМО, утверждает истец, сильно оттягивает или делает почти невозможной взыскание долга, поскольку ЕМС, а значит, фармкомпания попадают в конец очереди из кредиторов на получение средств.

Судьи всех инстанций настаивают, что ЕМС не был обязан информировать компанию о банкротстве должника, а сам истец не проявил должную степень осмотрительности.

Из чего именно состоит задолженность «Спасских ворот» перед ЕМС, сформировавшаяся в 2019-2020 годах, материалы разбирательств не раскрывают: вероятнее всего, речь о долге за неоплаченную по ОМС медпомощь. Сейчас страховщик находится в состоянии банкротства, а список его потенциальных кредиторов уже превысил 90 физических и юридических лиц, включая клиники, территориальные фонды, ведомства и поставщиков услуг.

Лицензии на работу в ОМС страховая медорганизация лишилась в декабре 2020 года, а в июне 2021 года ЦБ заявил, что должностные лица компании различными способами выводили активы компании, что, по мнению ведомства, имело признаки уголовного преступления.

«Фармментал групп» владеет правами на существенную часть препаратов фармпроизводителя «Натива» (сменившего название на «Спектр»), включая противоопухолевые сунитиниб, эрлотиниб, дазатиниб, гефитиниб и другие.