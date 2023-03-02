RNC Pharma представила рейтинг аптечных сетей по итогам 2022 года

RNC Pharma опубликовала TOP аптечных сетей по доле на рынке по итогам 2022 года. Аналитики также сообщили, что первая половина 2023 года для фармритейла не обещает значимого роста активности потребителей. Они ожидают трансформацию аптечного ассортимента и подходов к его продвижению.

Аналитики RNC Pharma отмечают, что в прошлом году российская фармрозница пережила полный комплекс стрессовых факторов, начиная с весеннего ажиотажа и заканчивая ощутимым сокращением спроса в осенне-зимний период. Общая динамика по итогам 2022 года все же в заметном плюсе. Относительно показателей 2021 года рублевый объем операций вырос на 14,6%, но начало 2023 года пока особенными достижениями не отмечено. Спрос на фоне падения доходов продолжает сокращаться, а, учитывая пиковые показатели продаж весной 2022 года, динамика в текущем году без воздействия внешних стимулов едва ли сможет выйти в плюс раньше второго полугодия, отмечают в аналитической компании.

В текущем году будет замедляться и развитие онлайн-канала. Показатели прироста тут можно ожидать заметно выше, чем в офлайне, но общий потенциал роста сегмента близок к исчерпанию, динамики тут будут выравниваться. Косвенно это подтверждается некоторым смещением инвестиционных интересов со стороны крупных участников данного рынка, прежде всего речь о проектах на базе фармдистрибьюторов, которые в последние месяцы уделяли повышенное внимание к производственной сфере. Общее развитие инфраструктуры ряда ассоциативных форматов в конце прошлого года в фармрознице или полностью остановилось, или характеризуется темпами, которые на фоне прежних достижений выглядят сущим пустяком. С 1 марта формально стартовал эксперимент по продаже Rx-ассортимента, изначально участники рынка возлагали на него большие надежды, но в реальности готовность к запуску транзакций в рамках системы в пилотных регионах до сих пор низкая, в том числе из-за наличия многочисленных «белых пятен» в административных процедурах.

С ассортиментом на фармрынке ситуация пока тоже не пришла в норму, в этой связи показательна история с остановкой поставок «Виагры» на российский рынок. Аналитики отмечают, что препарат давно уже не играет системообразующей для розничного рынка роли. Более того, с определенного момента он вообще стал в каком-то смысле нишевым продуктом, который практически полностью был вытеснен прямыми и непрямыми аналогами. Однако в докризисный период в стране было немало примеров, когда оригинальный препарат на протяжении многих лет занимал премиальную нишу с десятками дженериков. В этом смысле времена изменились кардинально, и сам факт подобного решения говорит о серьезном пересмотре политики к ведению бизнеса даже теми компаниями, которые никакого отношения к санкционным ограничениям не имеют.

К тому же готовится полноформатный запуск системы маркировки БАД, эксперимент успешно завершился, а, как показывает опыт запуска СМДЛП, вслед за этим скорее всего последует довольно серьезная чистка ассортимента представленных на рынке продуктов. В зоне риска тут довольно обширный список прежде всего тех брендов, которые сейчас реализуются на маркетплейсах, приятным бонусом ее замещения может стать и некоторый возврат аудитории в фармацевтическую розницу (как офлайн, так и онлайн), но параметры этого процесса пока вряд ли поддаются более-менее точному прогнозированию, отмечают в RNC Pharma.

TOP аптечных сетей по доле на розничном коммерческом рынке ЛП России по итогам 2022 года