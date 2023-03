FDA одобрило первый препарат для лечения редкого заболевания почек от Reata RNC Pharma представила рейтинг аптечных сетей по итогам 2022 года » Продажи БАД в деньгах увеличились из-за роста их стоимости Аптеки в 2022 году продали 478 млн упак. биологических добавок на сумму 116 млрд руб. Натуральное потребление БАД за последний год замедлилось — относительно 2021 года рост продаж всего +0,1%. Однако динамика в деньгах значительная — более 15%. Средняя цена на биодобавки также выросла на 15%. В 2022 году максимальные продажи БАД зафиксированы в декабре. Причем как в упаковках, так и в денежном эквиваленте. В этом месяце реализовано 49,8 млн упак. на сумму 12,2 млрд руб., подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. Лидирующими группами биологических добавок в ушедшем году стали пребиотики и пробиотики, а также моновитамины. На их доли в аптечном рынке приходится 12 и 11% в рублях соответственно. В аптеках чаще приобретают добавки отечественного производства. На них приходится более 76%. В рублях рынок делится почти поровну между зарубежной и российской продукцией. Кто производит На рынке биодобавок насчитывается более 1400 производителей, которые выпускают добавки для разных компаний. С каждым годом их число увеличивается. По данным AlphaRM, в 2022 году относительно 2021 года общее количество производителей БАД выросло на 82 компании. Лидирующая пятерка производителей БАД занимает на рынке более 32% стоимостного объема. А ТОР20 охватывают большую половину рынка — 58%. Первенство в этом рейтинге за компанией «Эвалар» с приростом продаж +2,1%. На втором месте производитель «Внешторг Фарма» (+19,5%). Компания преимущественно занимается контрактным производством и выпускает на своих мощностях биодобавки для 28 корпораций. Зарубежная компания Solgar на третьей строчке производителей с приростом +20,2%. Максимальная динамика в рублях в ТОР5 у компании «Квадрат-С», относительно 2021 года продажи компании выросли на 55% в рублях. ТОР5 производителей БАД на аптечном рынке в 2022 году Рейтинг Производитель/упаковщик Объем продаж, млрд руб. Динамика продаж 2022/2021, % Количество корпораций, для которых производит компания 2021 2022 1 Эвалар 10,4 10,6 2,1 11 2 Внешторг Фарма 7,8 9,3 19,5 28 3 Solgar 5,9 7,0 20,2 1 4 Фармамед 5,0 6,0 20,8 1 5 Квадрат-С 2,8 4,4 55,2 14 Источник: AlphaRM Пятерка лидирующих корпораций по продаже собственных брендов почти не изменилась с 2021 года. Здесь также доминирует «Эвалар» (стоимостный объем 10 млрд руб.). Второе место за Solgar (7 млрд руб.). «Фармамед» и «Аквион» на третьей и четвертой строчках. Компания «Квадрат-С» сместила Unipharm Inc. c пятой позиции. Среди заказчиков на производство добавок встречаются также аптечные сети. К примеру, в ТОР10 попала сеть «Планета здоровья», которая показала значительную динамику. Продажи продукции из категории БАД у «Планеты здоровья» увеличились в два раза по сравнению с 2021 годом. Основным производителем для аптечной сети является компания «Внешторг Фарма». ТОР10 корпораций БАД на аптечном рынке в 2022 году Рейтинг Корпорация Объем продаж, млрд руб. Динамика продаж 2022/2021, % 2022 2021 2021 2022 1 1 Эвалар 9,9 10,0 0,6 2 2 Solgar 5,9 7,0 20,2 3 3 PharmaMed 5,0 6,0 20,8 4 4 Аквион 4,3 4,3 0,4 5 9 Квадрат-С 2,4 3,4 38,9 6 5 Unipharm Inc. 3,0 3,2 8,6 7 7 ПРОТЕК группа компаний 2,8 3,1 13,1 8 6 Stada 2,9 3,0 1,6 9 18 Планета здоровья 1,4 2,8 103,8 10 12 Dr. Reddy’s Laboratories 2,0 2,5 24,5 Источник: AlphaRM Неизменные лидеры Бренды среди БАД часто включают в себя множество торговых наименований. Самые крупные из них могут представлять более 100 позиций таковых. Лидирующей среди биодобавок в рублях с 2019 года остается линейка Solgar. В 2022 году в портфеле Solgar насчитывалось почти 170 торговых наименований. Отчасти первенство лидеров сохраняется не только из-за большого ассортимента, но и из-за дороговизны продукции. В первой десятке представленных брендов Solgar — самые дорогостоящие. Средняя цена за упаковку добавки этой компании составляет около 1500 руб. Причем с 2019 года цена на продукцию Solgar практически не менялась, в то время как у остальных участников ТОР10 стоимость с 2021 года выросла в среднем на 13%. На вторую строчку поднялся мультипробиотик «Бак-сет» с динамикой +26,9%. Бренд «Доппельгерц», который включает около 80 торговых наименований, спустился на третью позицию. Значительных перестановок в ТОР10 за прошедший год не наблюдалось. У двух торговых марок зафиксировано снижение стоимостных продаж. Это широкая линейка бренда «Консумед» (более 200 наименований) — сокращение продаж на 16,6% и «Витамин С» различных компаний (-12,4%). ТОР10 брендов БАД на аптечном рынке в 2022 году Рейтинг Бренд Объем продаж, млрд руб. Динамика продаж 2022/2021, % 2022 2021 2021 2022 1 1 Solgar 5,9 7,0 20,2 2 3 Бак-сет 2,4 3,1 26,9 3 2 Доппельгерц 2,4 2,5 2,3 4 5 Максилак 2,3 2,5 7,2 5 8 Фемибион 1,9 2,3 22,2 6 9 Будь здоров 1,7 2,2 28,4 7 6 Детримакс 2,0 2,0 1,1 8 4 Консумед 2,4 2,0 -16,6 9 7 Витамин С 1,9 1,6 -12,4 10 11 Витрум 1,4 1,5 4,1 Источник: AlphaRM Вероника Догузова

