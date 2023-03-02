Продажи БАД в деньгах увеличились из-за роста их стоимости

Аптеки в 2022 году продали 478 млн упак. биологических добавок на сумму 116 млрд руб. Натуральное потребление БАД за последний год замедлилось — относительно 2021 года рост продаж всего +0,1%. Однако динамика в деньгах значительная — более 15%. Средняя цена на биодобавки также выросла на 15%.
В 2022 году максимальные продажи БАД зафиксированы в декабре. Причем как в упаковках, так и в денежном эквиваленте. В этом месяце реализовано 49,8 млн упак. на сумму 12,2 млрд руб., подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM.
Лидирующими группами биологических добавок в ушедшем году стали пребиотики и пробиотики, а также моновитамины. На их доли в аптечном рынке приходится 12 и 11% в рублях соответственно. В аптеках чаще приобретают добавки отечественного производства. На них приходится более 76%. В рублях рынок делится почти поровну между зарубежной и российской продукцией.
Кто производит
На рынке биодобавок насчитывается более 1400 производителей, которые выпускают добавки для разных компаний. С каждым годом их число увеличивается. По данным AlphaRM, в 2022 году относительно 2021 года общее количество производителей БАД выросло на 82 компании. Лидирующая пятерка производителей БАД занимает на рынке более 32% стоимостного объема. А ТОР20 охватывают большую половину рынка — 58%.
Первенство в этом рейтинге за компанией «Эвалар» с приростом продаж +2,1%. На втором месте производитель «Внешторг Фарма» (+19,5%). Компания преимущественно занимается контрактным производством и выпускает на своих мощностях биодобавки для 28 корпораций. Зарубежная компания Solgar на третьей строчке производителей с приростом +20,2%. Максимальная динамика в рублях в ТОР5 у компании «Квадрат-С», относительно 2021 года продажи компании выросли на 55% в рублях.
|ТОР5 производителей БАД на аптечном рынке в 2022 году
|Рейтинг
|Производитель/упаковщик
|Объем продаж, млрд руб.
|Динамика продаж 2022/2021, %
|Количество корпораций, для которых производит компания
|2021
|2022
|1
|Эвалар
|10,4
|10,6
|2,1
|11
|2
|Внешторг Фарма
|7,8
|9,3
|19,5
|28
|3
|Solgar
|5,9
|7,0
|20,2
|1
|4
|Фармамед
|5,0
|6,0
|20,8
|1
|5
|Квадрат-С
|2,8
|4,4
|55,2
|14
|Источник: AlphaRM
Пятерка лидирующих корпораций по продаже собственных брендов почти не изменилась с 2021 года. Здесь также доминирует «Эвалар» (стоимостный объем 10 млрд руб.). Второе место за Solgar (7 млрд руб.). «Фармамед» и «Аквион» на третьей и четвертой строчках. Компания «Квадрат-С» сместила Unipharm Inc. c пятой позиции. Среди заказчиков на производство добавок встречаются также аптечные сети. К примеру, в ТОР10 попала сеть «Планета здоровья», которая показала значительную динамику. Продажи продукции из категории БАД у «Планеты здоровья» увеличились в два раза по сравнению с 2021 годом. Основным производителем для аптечной сети является компания «Внешторг Фарма».
|ТОР10 корпораций БАД на аптечном рынке в 2022 году
|Рейтинг
|Корпорация
|Объем продаж, млрд руб.
|Динамика продаж 2022/2021, %
|2022
|2021
|2021
|2022
|1
|1
|Эвалар
|9,9
|10,0
|0,6
|2
|2
|Solgar
|5,9
|7,0
|20,2
|3
|3
|PharmaMed
|5,0
|6,0
|20,8
|4
|4
|Аквион
|4,3
|4,3
|0,4
|5
|9
|Квадрат-С
|2,4
|3,4
|38,9
|6
|5
|Unipharm Inc.
|3,0
|3,2
|8,6
|7
|7
|ПРОТЕК группа компаний
|2,8
|3,1
|13,1
|8
|6
|Stada
|2,9
|3,0
|1,6
|9
|18
|Планета здоровья
|1,4
|2,8
|103,8
|10
|12
|Dr. Reddy’s Laboratories
|2,0
|2,5
|24,5
|Источник: AlphaRM
Неизменные лидеры
Бренды среди БАД часто включают в себя множество торговых наименований. Самые крупные из них могут представлять более 100 позиций таковых.
Лидирующей среди биодобавок в рублях с 2019 года остается линейка Solgar. В 2022 году в портфеле Solgar насчитывалось почти 170 торговых наименований. Отчасти первенство лидеров сохраняется не только из-за большого ассортимента, но и из-за дороговизны продукции. В первой десятке представленных брендов Solgar — самые дорогостоящие. Средняя цена за упаковку добавки этой компании составляет около 1500 руб. Причем с 2019 года цена на продукцию Solgar практически не менялась, в то время как у остальных участников ТОР10 стоимость с 2021 года выросла в среднем на 13%.
На вторую строчку поднялся мультипробиотик «Бак-сет» с динамикой +26,9%. Бренд «Доппельгерц», который включает около 80 торговых наименований, спустился на третью позицию. Значительных перестановок в ТОР10 за прошедший год не наблюдалось. У двух торговых марок зафиксировано снижение стоимостных продаж. Это широкая линейка бренда «Консумед» (более 200 наименований) — сокращение продаж на 16,6% и «Витамин С» различных компаний (-12,4%).
|ТОР10 брендов БАД на аптечном рынке в 2022 году
|Рейтинг
|Бренд
|Объем продаж, млрд руб.
|Динамика продаж 2022/2021, %
|2022
|2021
|2021
|2022
|1
|1
|Solgar
|5,9
|7,0
|20,2
|2
|3
|Бак-сет
|2,4
|3,1
|26,9
|3
|2
|Доппельгерц
|2,4
|2,5
|2,3
|4
|5
|Максилак
|2,3
|2,5
|7,2
|5
|8
|Фемибион
|1,9
|2,3
|22,2
|6
|9
|Будь здоров
|1,7
|2,2
|28,4
|7
|6
|Детримакс
|2,0
|2,0
|1,1
|8
|4
|Консумед
|2,4
|2,0
|-16,6
|9
|7
|Витамин С
|1,9
|1,6
|-12,4
|10
|11
|Витрум
|1,4
|1,5
|4,1
|Источник: AlphaRM
Вероника Догузова
pharmvestnik